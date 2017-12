AP: NULLA DI FATTO A SEGRETERIA, RIUNIONE AGGIORNATA A DOMANI (3)

9 dicembre 2017- 20:53

(AdnKronos) - Il nodo da sciogliere resta come mantenere l'unità del partito ed evitare il voto nella Direzione di lunedì, dove il blocco dei delegati del Nord potrebbe far pendere la bilancia a favore della linea di Lupi, sostenuta anche da Gentile ed Alli, secondo cui l'unità può essere mantenuta scegliendo di correre da soli alle elezioni. Per i fautori dell'accordo con il Pd, sarebbe invece questa la strada da percorrere per evitare spaccature interne.