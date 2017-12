AP: RENZI, DA ALFANO UN GESTO NOBILE E COERENTE

10 dicembre 2017- 11:20

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "La decisione di Alfano è un gesto nobile, frutto di un vero tormento interiore. Più volte è stato accusato di essere un poltronaro. Quando Alfano ruppe con Berlusconi fece il bene del Paese. Non capisco chi giudica Di Battista una specie di eroe perché non si candida, mentre ad Alfano non riconosce questa coerenza". Lo dice il segretario del Pd, Matteo Renzi, in un'intervista a 'La Repubblica'.