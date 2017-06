AP: SUD 4.0 PER AGGANCIARE CRESCITA, VENERDì CONVEGNO A BARI

20 giugno 2017- 19:02

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Un'occasione per agganciare una crescita che finora sta premiando le regioni del Meridione più di quelle del Settentrione e per promuovere un confronto sui contenuti tra esponenti di centro. Nasce con queste premesse il Piano Sud 4.0 elaborato da Alternativa popolare e che verrà lanciato in un convegno in programma a Bari nel pomeriggio di venerdì prossimo, 23 giugno. Presenti anche Lorenzo Cesa, dell'Udc; Enrico Zanetti, di Scelta civica; Stefano Parisi, di Energie per l'Italia. Registi nell'iniziativa il sottosegretario al Lavoro, Massimo Cassano, e il deputato Sergio Pizzolante. "Il treno della ripresa del nostro Paese è ripartito -sottolinea il presidente di Ap, Angelino Alfano- e vede le regioni del Sud per la prima volta dopo tanti anni crescere più di quelle del Nord. Di questo noi rivendichiamo il merito, perchè la stabilità dei governi in questi anni è dovuta esclusivamente alla nostra area politica, elemento basilare che ha consentito la ripresa economica, a maggior ragione al Sud".