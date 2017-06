AP: SUD 4.0 PER AGGANCIARE CRESCITA, VENERDì CONVEGNO A BARI (2)

20 giugno 2017- 19:02

(AdnKronos) - "Quello che in questi anni è stato fatto per il Sud -aggiunge il sottosegretario allo Sviluppo, Antonio Gentile- è una sorta di magia. Si sta aprendo una pagina nuova, al Cipe abbiamo approvato un piano operativo con una disponibilità di un miliardo e seicento milioni di euro". Nell'Aula magna dell'Università Lum Jean Monnet, a partire dalle 15.30, si confronteranno esponenti istituzionali, politici ed economici, rappresentanti di aziende, banche, ordini professionali, per discutere le proposte messe a punto da Alternativa popolare, in base a idee avanzate da centri studi, fondazioni di ricerca, esponenti del territorio.