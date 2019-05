27 maggio 2019- 13:44 Api: Coldiretti Padova, crolla la produzione di miele, alveari rimasti senza scorte (2)

(AdnKronos) - A Padova gli apicoltori sono poco più di 1.100, per la stragrande maggioranza hobbisti, accanto ai quali vi sono alcune decine di professionisti. Nella nostra provincia si contano circa 12 mila arnie e una produzione potenziale di circa 4 mila quintali i miele, oltre ai derivati.Per tutelare l’apicoltura Coldiretti Padova sta sensibilizzando proprio gli agricoltori diffondendo delle linee guida da seguire in campagna per non ostacolare il lavoro delle api. “Si tratta di una serie di indicazioni che abbiamo condiviso nell’incontro in Provincia – continua Minella – ad esempio lasciare i terreni a riposo con piante “mellifere”, ideali per l’impollinazione, oppure ridurre al minimo i trattamenti con gli insetticidi chimi e privilegiare le tecniche di lotta guidata integrata e biologica, con insetticidi bio come il “bacillus turingensis” e le trappole sessuali. Gli altri trattamenti, specie lungo i filari di vigneti e frutteti, andrebbero eseguiti dopo lo sfalcio dell’erba e sospesi durante la fioritura delle colture”.