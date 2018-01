API: CON ACQUISTO 100% TOTALERG SALE A 5.000 PUNTI VENDITA IN ITALIA

10 gennaio 2018- 16:36

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - Con l'acquisizione del 100% delle azioni di TotalErg da Total e Erg, Api darà vita ad un gruppo con oltre 5.000 punti di vendita su tutto il territorio nazionale. Lo rende noto il gruppo Api dopo il perfezionamento dell'operazione annunciata lo scorso 3 novembre. L’acquisizione comprende le oltre 2.600 stazioni di servizio della rete di TotalErg, il polo logistico di Roma e il 25,16% della raffineria di Trecate (No). Il closing dell’operazione fa seguito all’approvazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha formalmente comunicato il suo nulla osta nell’ultimo bollettino dello scorso 8 gennaio, ravvedendo che l’operazione "non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza".TotalErg, quindi, passa interamente sotto il controllo di api, anonima petroli italiana, la società italiana di proprietà della famiglia Brachetti Peretti attiva nei settori della produzione e distribuzione di carburanti e prodotti petroliferi, e acquisisce da oggi la denominazione di italiana petroli. Il nuovo cda di Italiana Petroli sarà presieduto da Ugo Brachetti Peretti, presidente di api - anonima petroli italiana. L’Amministratore Delegato sarà Daniele Bandiera, Ad di Api.