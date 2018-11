22 novembre 2018- 13:46 Appalti: Ance, regole chiare e controlli efficaci per fermare illegalità

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - In attesa che la magistratura concluda il proprio lavoro, è necessario intervenire al più presto per definire un quadro giuridico certo, trasparente e in grado di arginare l’illegalità nel sistema degli appalti pubblici. A chiederlo è l'Ance in relazione all’inchiesta in corso in Friuli su presunte irregolarità relative a diverse opere infrastrutturali. "Garantire un sistema efficiente e pulito per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a un Paese che vuole crescere è priorità di tutti, a partire dalle tante imprese oneste che lavorano in questo difficile mercato", dichiara il presidente Ance, Gabriele Buia. "Il nostro auspicio è che le indagini si chiudano al più presto e che la magistratura possa concludere il proprio lavoro in tempi rapidi - aggiunge Buia - L’Ance, dal canto suo, se occorrerà è pronta, come sempre, a fare la propria parte applicando il proprio rigoroso Codice etico”. Ma guai, avverte, a “gettare fango e accuse generalizzate sulle imprese del nostro settore, determinanti per la crescita economica e sociale del Paese”. Urgente dunque “un quadro di regole e norme semplici con controlli efficaci: unico argine possibile all’illegalità nel mercato dei lavori pubblici”, sottolinea Buia. “Da tempo chiediamo di rivedere i criteri di aggiudicazione delle gare che sono troppo discrezionali e favoriscono opacità e irregolarità”. “D’altronde che nella incertezza delle norme e nel caos delle regole si annidi il pericolo del proliferare della corruzione e del malaffare”, ricorda il presidente Ance, “lo sostengono chiaramente anche il Presidente dell’Anac Cantone e il Presidente della Corte dei Conti Buscema, che sono più volte intervenuti pubblicamente su questo tema” .