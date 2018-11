22 novembre 2018- 12:16 Appalti: Ance Veneto, inchiesta segnale evidente che sistema non funziona (2)

(AdnKronos) - “L’indagine partita dalla Finanza testimonia, poi, come anche sul fronte dei controlli ci siano delle enormi criticità. Gli errori vanno bloccati a monte e se deve intervenire la Finanza o la Procura significa che gli errori ci sono già stati ed i controlli sono risultati carenti da parte della Pubblica Amministrazione, che probabilmente non ha sempre le risorse e le competenze per farli in modo efficace”, spiega.“Il Codice dei Contratti, l’utilizzo dei finanziamenti e il deficit nei controlli - conclude Salmistrari – rendono il sistema un gigante dai piedi d’argilla con una mole di adempimenti e procedure enorme, ma che non funzionano e che la Pubblica Amministrazione non è in grado di gestire come questa inchiesta dimostra. Ci auguriamo che l’indagine si svolga in tempi brevi individuando chi ha commesso atti illeciti e questi non devono trovare spazio perché inquinano un settore come quello delle imprese edili che è fatto di tanti imprenditori onesti che ogni giorno lavorano anche confrontandosi con le regole di un sistema che non funziona”.