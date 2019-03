15 marzo 2019- 12:41 Appalti: Bonaccini, 'bene se dl sblocca cantieri per semplificare e accelerare'

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - "E' un bene se c'è un dl nei prossimi giorni che va a semplificare e ad accelerare perché sulle procedure sappiamo che c'è un ginepraio che se viene semplificato, in parte sburocratizzato, può solo dare una mano". Così il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini uscendo da Palazzo Chigi al termine dell'incontro sul provvedimento sblocca cantieri."Abbiamo avanzato delle proposte - sottolinea Bonaccini- per sbloccare anche l'edilizia sanitaria, le infrastrutture e il tema delle procedure anche per arrivare ad opere ordinarie in modo più accelerato", sottolinea Bonaccini spiegando che ci sarà anche una delegazione tecnica prima dell'approvazione del provvedimento.