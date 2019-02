28 febbraio 2019- 16:53 Appalti: bozza, 2 anni di tempo a governo per regolamenti riforma codice

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - Il governo avrà due anni di tempo per emanare i regolamenti attuativi necessari alla riforma del codice degli appalti, in relazione ''ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali''. E' quanto si legge nella bozza del 'Disegno di legge recante deleghe in materia di semplificazione, riassetto normativo e codificazione', che l'Adnkronos ha visionato. Il provvedimento, che oggi dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei ministri, prevede che con uno o più regolamenti l'esecutivo dovrà ''dettare la disciplina esecutiva e attuativa dei decreti legislativi'' di attuazione della delega. I dlgs si dovranno occupare anche dei ''contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato'' alle amministrazioni pubbliche, ''per quanto attiene alle materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile e ad ogni altra materia riservata alla competenza esclusiva statale''.