28 febbraio 2019- 16:56 Appalti: bozza, riforma codice per restituire semplicità e chiarezza

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - ''Restituire semplicità e chiarezza di linguaggio''; ''assicurare efficienza e tempistica''; ''eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria''; ''razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie''. Sono alcuni degli obiettivi che dovranno essere raggiunti attraverso la riforma del codice degli appalti, secondo quanto è scritto in una bozza del 'Disegno di legge recante deleghe in materia di semplificazione, riassetto normativo e codificazione', visionata dall'Adnkronos. Nel provvedimento, che dovrebbe essere esaminato oggi nel corso del Consiglio dei ministri, si legge che il governo è delegato ad adottare decreti legislativi, per ''migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese''. I dlgs dovranno essere adottati nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi specifici.