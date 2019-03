15 marzo 2019- 19:24 Appalti: bozza sblocca cantieri, stop 30% subappalti, resta per categoria prevalente (2)

(AdnKronos) - La proposta prevede per chi acquista un immobile da immettere sul mercato delle locazioni, dopo avervi realizzato un’opera di risanamento edilizio e riqualificazione energetica, "il dimezzamento dell’imposta di registro, la riduzione per i primi quattro anni dell’IMU anche se si sceglie la tipologia di locazione con i patti in deroga piuttosto che quella a canone concordato, la possibilità di detrarre gli interessi passivi del mutuo come se si acquistasse una prima casa e, infine, la possibilità di beneficiare in cinque anziché in dieci anni, di tutte le detrazioni per la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, la riqualificazione energetica, la riqualificazione urbana, l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ed il pagamento degli interessi passivi del mutuo acceso per l’acquisto e la ristrutturazione".