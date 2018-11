21 novembre 2018- 17:39 Appalti: Cav, parte offesa, massima collaborazione

Venezia, 21 nov. (AdnKronos) - In merito alle indagini avviate dalla Procura di Gorizia su appalti riguardanti alcune opere pubbliche, CAV-Concessioni Autostradali Venete S.p.A. precisa di risultare "parte offesa" nell'indagine, come peraltro riportato nel decreto di acquisizione di documentazione afferente alcune gare d'appalto, in particolare per manutenzioni del Passante di Mestre."Naturalmente - spiega la Presidente Luisa Serato - CAV offrirà la più ampia collaborazione agli organi inquirenti fornendo tutta la documentazione richiesta e le informazioni del caso".