13 marzo 2019- 11:47 **Appalti: Conte, 'in Cdm sblocca cantieri' ma non questa settimana'**

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - Il decreto 'sblocca cantieri' arriverà in Cdm "ma non questa settimana". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte rientrando a Palazzo Chigi dopo aver preso parte alla presentazione del programma di attività per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci.