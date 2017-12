APPALTI: DOMANI SCIOPERO DIPENDENTI CONCESSIONARIE AUTOSTRADE

11 dicembre 2017- 15:12

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - I lavoratori delle concessionarie autostradali incroceranno di nuovo le braccia domani in difesa di 3mila posti di lavoro e si ritroveranno, con delegazioni provenienti da tutta Italia, in piazza Montecitorio. A confermare l'azione di protesta sono le segreterie nazionali di FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil. “Nei primi giorni settimana la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati esaminerà gli emendamenti alla legge finanziaria, quindi anche quello presentato da alcuni deputati della maggioranza che innalza dal 20 al 40% la quota di lavori in house per gli appalti delle manutenzioni e progettazioni autostradali, consentendo in tal modo alle società concessionarie autostradali di rinnovare i contratti di manutenzione ed evitando il rischio di licenziamenti”, sottolineano le tre sigle degli edili. “In occasione dell'avvio dell'esame degli emendamenti abbiamo proclamato 8 ore di sciopero di tutti i lavoratori del comparto, con un grande presidio in piazza Montecitorio, per chiedere con forza che quell'emendamento venga approvato", proseguono i sindacati, che ribadiscono la volontà di proseguire la vertenza con fermezza "per respingere la pressione delle lobbies dei costruttori, che anche in questi giorni continuano a mentire sul futuro dei lavoratori".