17 ottobre 2018- 12:01 Appalti: Femca-Cisl, a rischio qualità servizio e lavoro in distribuzione energia

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "Lo smantellamento delle aziende partecipate che operano nella distribuzione elettrica e del gas sarebbe un duro colpo per l’occupazione, la qualità del lavoro e la qualità dei servizi per i cittadini. Eppure, è quanto prevede l’interpretazione che ha dato l’Anac al comma 1 dell’articolo 177 del Codice Appalti, che obbliga le aziende pubbliche e private che hanno avuto servizi in concessione ad esternalizzare l’80% dei lavori". Ad affermarlo in una nota è Nora Garofalo, il segretario generale della Femca-Cisl. L’interpretazione fornita, aggiunge, "se confermata si tradurrebbe in una immediata perdita occupazionale, pari a migliaia di posti a rischio nonostante l'applicazione della clausola sociale, con il calo della qualità del lavoro e con pesanti ripercussioni sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini".Al Mise, conclude Garofalo, "chiediamo di intervenire subito e con chiarezza, provvedendo ad escludere dall’applicazione dell’articolo le aziende di distribuzione elettriche e del gas, come già avvenuto per il sistema idrico".