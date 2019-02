19 febbraio 2019- 17:23 Appalti: Oice, a gennaio gare progettazione -28%, -6,5% in valore

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - A gennaio i valori del mercato della progettazione sono in forte calo sia rispetto a gennaio 2018, -28% nel numero e -6,5% nel valore, sia rispetto a dicembre 2018, -43,7% nel numero e -66,7% nel valore. Infatti nell'ultimo mese sono state bandite 188 gare per servizi di sola progettazione (41 sopra soglia), per un valore di 28,9 milioni di euro (20,0 sopra soglia). E' quanto emerge dall'osservatorio Oice - Informatel in un comunicato. Il confronto con il precedente mese di dicembre, mese record del 2018, è tutto negativo, mentre rispetto al mese di gennaio 2018 il calo si concentra nei bandi sotto soglia (-36,6% in numero e -34,4% in valore), invece i bandi sopra soglia continuano a crescere: +41,4% in numero e +15,4% in valore.Secondo l'osservatorio, aggiornato al 31 gennaio, per il totale dei servizi di ingegneria e architettura nel primo mese dell’anno sono state bandite 338 gare per un importo complessivo di 77 milioni di euro che, confrontati con il mese di gennaio del 2018, mostrano il calo del 25,1% nel numero (+38% sopra soglia), ma l’aumento del 41% nel valore (+71,5% sopra soglia). Anche tra questi bandi il calo è concentrato in quelli sotto soglia che calano del 32,9% in numero e dell’8,3% in valore."A gennaio si confermano i dati altalenanti che hanno caratterizzato l’andamento del mercato negli ultimi mesi - commenta Gabriele Scicolone, il presidente dell'Oice - ma ci sembra interessante notare, nel confronto con gennaio 2018, che il calo riguarda essenzialmente le gare sotto soglia, mentre quelle sopra soglia hanno un trend sempre positivo".