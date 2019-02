19 febbraio 2019- 17:23 Appalti: Oice, a gennaio gare progettazione -28%, -6,5% in valore (3)

(AdnKronos) - Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 50 unità del mese di gennaio del 2018, alle 69 del mese appena trascorso, con un incremento del 38,0%. Nell’insieme dei paesi dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso mese, una crescita del 16,6%. Nonostante questo l’incidenza del nostro Paese continua ad attestarsi su un modesto 3,1%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza economica: Germania 25,7%, Francia 25,1%, Polonia 11,2%, Spagna 5,2%.Nel mese di gennaio 2019 l’andamento delle gare miste, cioè di progettazione e costruzione insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di realizzazione e gestione) ha raggiunto i 320,2 milioni di euro, con 47 bandi. Gli appalti integrati da soli sono 17 per 131,3 milioni di euro, nel mese di gennaio 2018 erano stati 11 in numero per un valore di 124,2 milioni di euro, il valore dei servizi di ingegneria compreso nei bandi di gennaio è stimabile in 1,8 milioni di euro.