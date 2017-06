APPALTI: OICE, GARE PROGETTAZIONE ANCORA IN CRESCITA A MAGGIO

13 giugno 2017- 16:10

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Ancora in aumento le gare di progettazione: a maggio sono state 296 (di cui 55 sopra soglia) per un importo di 54,9 milioni di euro: +10,9% in numero e +33,4% in valore rispetto al precedente mese di aprile. Forte è la crescita rispetto al mese di maggio 2016 la crescita è del 98,7% in numero e del 575,2% in valore, da notare però che nel mese di maggio 2016 il mercato si era praticamente fermato per "digerire" il nuovo Codice Appalti, entrato in vigore alla fine del mese precedente. Secondo l’Osservatorio Oice - Informatel le gare per servizi di sola progettazione pubblicate nei primi cinque mesi del 2017 sono state 1.366, per un valore di 188,5 milioni di euro; nel confronto con i primi 5 mesi del 2016 il numero cresce del 43% e il valore del 133,5%. Nei 13 mesi dall’entrata in vigore del Codice Appalti, da maggio 2016 a maggio 2017, il mercato della progettazione ha segnato una netta crescita rispetto ai 13 mesi dello stesso periodo precedente: +39,2% in numero e +84,9% in valore. In termini assoluti nei mesi post decreto 50/2016, da maggio 2016 a maggio 2017, si sono raggiunti i 459 milioni di euro contro i 248 mln di euro degli stessi mesi 2015-2016. Per il mercato di tutti i servizi di ingegneria le gare rilevate nel mese di maggio sono state 518 con un importo complessivo di 70,6 mln di euro, rispetto al precedente mese di aprile si rileva una crescita del 3,6% in numero, ma un calo del 9,5% in valore; mentre rispetto a maggio 2016 il numero dei bandi cresce del 45,1% e il loro valore del 235,6%."I risultati, che mese dopo mese confermano la forte crescita del mercato della progettazione pubblica, -sottolinea Gabriele Scicolone, Presidente Oice - sono la dimostrazione che le scelte fatte con il codice di un anno fa, sono state corrette e benefiche per il nostro mercato. Come diciamo ormai da mesi il boom del settore della progettazione doveva riverberarsi positivamente anche nel settore dei lavori e adesso ne abbiamo la prova, visto che i primi cinque mesi del 2017 cominciano a dare i primi segnali positiv"i.