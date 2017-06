APPALTI: OICE, GARE PROGETTAZIONE ANCORA IN CRESCITA A MAGGIO (3)

(AdnKronos) - Bandi-tipo e contratti-tipo, aggiunge il presidente dell'Oice, "sono strumenti essenziali per dare omogeneità alle gare e ancora molto si può e si deve fare sul fronte della verifica di congruità delle offerte economiche che, anche nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, registrano ancora ribassi eccessivi. Sul fronte del mercato privato - conclude Scicolone - aspettiamo poi che si concluda al più presto la vicenda, ormai quasi comica del ddl concorrenza, una legge annuale che sono tre anni che giace in Parlamento".Nei primi cinque mesi del 2017 per tutto il mercato dei servizi di ingegneria e architettura sono state bandite 2.404 gare per un importo complessivo di 343,4 mln di euro che, confrontati con gli stessi mesi del 2016, mostrano un aumento del 40,3% nel numero (+64,5% sopra soglia e +37,1% sotto soglia) e una crescita del 16,0% nel valore (8,0% sopra soglia e +54,6% sotto soglia). Sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate. In base ai dati raccolti fino a maggio il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2015 è al 39,9%, le notizie che riguardano le gare pubblicate nel 2016 ci danno un ribasso che arriva al 41,1%.Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 200 unità dei primi 5 mesi del 2016, alle 329 dei 5 mesi appena trascorsi, con una crescita del 64,5%. Nell’insieme dei paesi dell’Ue il numero dei bandi presenta, nello stesso periodo, una crescita del 25,5%. Nonostante questo, l’incidenza del nostro Paese continua ad attestarsi su un modesto, anche se in crescita, 3,2%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza economica: Francia 29,2%, Germania 21,5%, Polonia 10,8%, Svezia 5%. Nei primi 5 mesi 2017 il valore delle gare miste, cioè di progettazione e costruzione insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di realizzazione e gestione) ha raggiunto i 4,1 mld di euro, con una crescita del 21,4% sul 2016. Gli appalti integrati sono in controtendenza, da soli mostrano rispetto ai primi 5 mesi del 2016, cali dell’89,5% in numero e del 76,3% in valore.