APPALTI: OICE, IN 12 MESI +35,1% IN NUMERO E +65,8% IN VALORE

2 maggio 2017- 16:59

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - Dall’entrata in vigore del Codice appalti, gli ultimi dodici mesi, il mercato della progettazione, sulla scia dell’obbligo di affidare lavori sul progetto esecutivo, è in netta crescita rispetto ai dodici mesi dell’anno precedente: +35,1% in numero e +65,8% in valore. In termini assoluti nei mesi post decreto 50/2016, da maggio 2016 ad aprile 2017, si sono raggiunti i 406,2 milioni di euro contro i 245 milioni di euro degli stessi mesi 2015 - 2016. Lo rende noto Oice in un comunicato.Nel mese che si è appena chiuso il numero dei bandi di sola progettazione cresce sia in numero sia in valore rispetto ad aprile 2016. In particolare sono state 267 le gare bandite, per un importo di 41,1 milioni di euro, +15,6% in numero, +84,2% in valore, su aprile 2016. Nel primo quadrimestre 2017 i bandi di sola progettazione, rispetto al 2016, sono in crescita in numero, +32,4%, e in valore, +83,1%.