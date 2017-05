APPALTI: OICE, IN 12 MESI +35,1% IN NUMERO E +65,8% IN VALORE (2)

2 maggio 2017- 16:59

(AdnKronos) - Il complesso di tutti i servizi di ingegneria e architettura non ha lo stesso andamento, nel mese di aprile 2017 il numero delle gare è stato di 500 per un importo di 78,1 milioni di euro, +39,7% in numero, ma -0,4% in valore su aprile 2016. L’entrata in vigore del nuovo codice ha comunque portato, nei 12 mesi da maggio 2016, incrementi del 42,0% in numero e del 27,3% in valore. Il primo quadrimestre 2017 si chiude con un +39,0% in numero e un -0,8% in valore sul 2016.Sono sempre troppo elevati i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate (si tratta di dati relativi a tutti i servizi e non soltanto alle progettazioni): a fine aprile il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2014 è al 30,0%, per quelle indette nel 2015 al 39,9%; le notizie che riguardano le gare pubblicate nel 2016 (quasi tutte prima dell’entrata in vigore del decreto 50/2016) danno un ribasso che arriva al 41,0% circa.