22 gennaio 2019- 17:09 Appalti: Oice, in 2018 bene mercato servizi ingegneria, +4,5% in valore

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Continua la crescita del mercato dei servizi di ingegneria e architettura. Secondo l'osservatorio Oice - Informatel, aggiornato al 31 dicembre, il 2018 è stato un anno positivo nel valore e in leggerissima riduzione per il numero dei bandi dei servizi di ingegneria e architettura : 5.890 gare per un importo complessivo di 1.250,2 milioni di euro che, confrontati con i dodici mesi del 2017, mostrano il calo del 2,5% nel numero (+19,6% sopra soglia) ma l’aumento del 4,6% nel valore (-2,6% sopra soglia).Sono invece meno brillanti i dati della parte del mercato che riguarda la sola progettazione di opere pubbliche, dopo il boom del 2017: nei dodici mesi del 2018 le gare sono state 3.178, -10,4% sul 2017, per un importo complessivo di 617,3 milioni di euro, -27,9% sul 2017. Escludendo i maxi bandi ANAS già citati, il valore dei dodici mesi sarebbe ad un più lusinghiero +9,6%. Il dato positivo del 2018, commenta Gabriele Scicolone, il presidente dell'Oice, "è la crescita del mercato dei servizi di ingegneria e architettura. Il dato negativo è rappresentato da un calo della parte del mercato che riguarda i servizi di sola progettazione, anche se va valutato l’impatto dei 59 maxi accordi quadro Anas dell’ultimo bimestre 2017, che hanno pesato per quasi 300 milioni sui conti dell’anno".