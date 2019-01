22 gennaio 2019- 17:09 Appalti: Oice, in 2018 bene mercato servizi ingegneria, +4,5% in valore (3)

(AdnKronos) - A dicembre sia il numero sia il valore delle gare per servizi di ingegneria e architettura sono aumentati: ne sono state rilevate 573 per un valore di 176,0 milioni di euro, +40,4% in numero e +112,6% in valore rispetto al precedente mese di novembre. Rispetto al mese di dicembre 2017, -0,3% in numero e -5,3% in valore, calo modesto se si considerano i 35 maxi accordi quadro ANAS per complessivi 104,7 milioni di euro, pubblicati nel mese di dicembre 2017.Si mantengono su livelli molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate, in base ai dati raccolti fino a dicembre il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2016 è al 42,9%, per quelle indette nel 2017 il ribasso arriva al 40,1%. Le prime notizie sulle gare pubblicate nel 2018 attestano un ribasso del 41,0%.Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 963 unità dei dodici mesi del 2017, alle 1.152 dei 12 mesi appena trascorsi, con un aumento del 19,6%. Nell’insieme dei paesi dell’Ue il numero dei bandi presenta, nello stesso periodo, una crescita più modesta, +10,6%. Cresce nei dodici mesi del 2018 l’incidenza del nostro Paese continuando però ad attestarsi su un modesto 3,9%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza economica: Germania 24,1%, Francia 24%, Polonia 13,1% e Svezia 4,3%.