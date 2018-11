20 novembre 2018- 16:26 Appalti: Oice, mercato va ma evitare rischio blocco settore

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - “Il mercato va, ma il Governo e il Parlamento evitino il rischio di un blocco del settore e la perdita di posti di lavoro". E' il grido d'allarme che lancia l'Oice per un possibile rischio blocco del settore e per la perdita di migliaia di posti di lavoro, proprio mentre sta per essere esaminata la legge di bilancio 2019 che sembrerebbe voler istituire la "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche”. Un allarme che arriva dopo i lusinghieri risultati di ottobre che vedono in forte crescita il valore dei bandi di progettazione di opere pubbliche. Nell'ultimo mese sono state infatti bandite 285 gare (63 sopra soglia), per un valore di 91,3 milioni di euro (81,5 sopra soglia), rispetto al precedente mese di settembre il numero cresce del 16,3% e il loro valore del 147,4%, rispetto ad ottobre 2017 si registra un -18,1% in numero ma un +118,5% in valore. La spinta di ottobre fa tornare il valore dei primi dieci mesi 2018 della progettazione in campo leggermente positivo, mentre continua a calare il numero: le gare sono state 2.642, -9,9% sul 2017, per un importo complessivo di 487,4 milioni di euro, +0,3% rispetto ai primi dieci mesi del 2017. Da aprile 2016 (entrata in vigore del codice appalti) ad oggi: +58% in numero e +205% in valore rispetto ai 30 mesi precedenti aprile 2016. Secondo l'osservatorio Oice-Informatel, aggiornato al 31 ottobre, nei dieci mesi del 2018, per il totale dei servizi di ingegneria e architettura sono state bandite 4.909 gare per un importo complessivo di 991,5 milioni di euro che, confrontati con i primi dieci mesi del 2017, mostrano il calo dello 0,8% nel numero (+25,9% sopra soglia) ma l’aumento del 28,3% nel valore (+24,1% sopra soglia).