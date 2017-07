APPALTI: OICE,A GIUGNO GARE PROGETTAZIONE +149,1%

3 luglio 2017- 16:32

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - Anche nel mese di giugno si registra un trend positivo per i bandi pubblici di progettazione, che crescono sia in numero sia in valore rispetto a giugno 2016, mese in cui il mercato aveva peraltro ripreso dopo il rallentamento di maggio 2016 dovuto all'adeguamento alle nuove norme. In particolare sono state bandite 233 gare, per un importo di 55,8 milioni di euro,+ 17,7% in numero e +149,1% in valore, su giugno 2016. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Oice-Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura.Nei primi sei mesi del 2017 i bandi di sola progettazione, rispetto al 2016, sono in crescita in numero, +38,7%, e in valore, +136,9%. Si può invece parlare di un vero e proprio flop per gli appalti integrati (progettazione esecutiva e costruzione) che nel mese di giugno sono stati solo 6 per un valore complessivo di progettazione pari a 800.000 euro di progettazione, su 36,6 milioni di importo lavori.Sono sempre troppo elevati i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate (si tratta di dati relativi a tutti i servizi e non soltanto alle progettazioni): a fine giugno il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2014 è al 30,2%, per quelle indette nel 2015 al 40,1 %; le notizie che riguardano le gare pubblicate nel 2016 (quasi tutte prima dell'entrata in vigore del decreto 50/2016) danno un ribasso che arriva al 41,5% circa.