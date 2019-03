16 marzo 2019- 15:51 Appalti: Orsini (FederlegnoArredo), 'investire anche in edilizia privata'

Milano, 16 mar. (AdnKronos) - Il decreto sblocca cantieri che dovrebbe essere approvato mercoledì prossimo in Cdm è positivo, "ma servono anche nuovi investimenti all’edilizia privata, fondamentali per lo sviluppo delle piccole e medie imprese". Lo afferma Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo. "Grazie anche alle misure di credito d’imposta chieste alla politica da FederlegnoArredo c’è stato un forte impulso del settore verso la riqualificazione: ecobonus, sisma-bonus e bonus verde hanno favorito gli investimenti dei cittadini", sottolinea Orsini. "Misure che possono continuare a svolgere un’azione fondamentale se saranno stabilizzate e allargate alla riqualificazione urbana".Il presidente di FederlegnoArredo accoglie favorevolmente "le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, il quale ha sottolineato la necessita di promuovere a breve politiche di sostegno e sviluppo per l’edilizia privata che, non dimentichiamolo, oltre a sostenere le piccole e medie imprese garantirà al nostro Paese nuovi posti di lavoro e un ruolo guida nella lotta al cambiamento climatico con città sempre più green e sostenibili".