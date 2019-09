26 settembre 2019- 16:30 Appalti: per Corte Ue illegittima norma su limite 30% subappalto, Ance soddisfatta (2)

(AdnKronos) - A livello europeo, prosegue l'associazione, "non sono ammesse restrizioni, in via generale e astratta, al subappalto". Contrariamente a quanto attualmente previsto nell’ordinamento italiano, precisa l'Ance, anche dopo le modifiche dello Sblocca cantieri.Questa sentenza, afferma Gabriele Buia, presidente dell'Ance, "chiarisce la correttezza delle posizioni che l’Ance ha sempre portato avanti in tutte le sedi istituzionali". Non è più rinviabile un intervento complessivo del legislatore, conclude Buia, "per allineare la normativa italiana a quella europea a tutela di tutte le tipologie d’impresa, nessuna esclusa".