13 dicembre 2018- 13:35 Appalti: sindacati, da Governo improvvisazione e superficialità (2)

(AdnKronos) - Infine, si riducono il ruolo, le funzioni e le competenze di controllo e di intervento da parte dell'Anac, favorendo il ritorno alla degenerazione del sistema degli appalti pubblici”. Per Martini, Cuccello e Bocchi “quello che si sta producendo è un errore irreparabile, in quanto nemmeno ad un anno dall'approvazione del Correttivo della legge sugli appalti si decide di procedere, attraverso una legge delega, alla approvazione di un nuovo Codice ripartendo praticamente da zero”. “Su una materia di tale importanza è grave che il Governo e Commissioni Parlamentari competenti non sentano l’esigenza di ascoltare le parti sociali. Per questo - concludono i segretari confederali - chiediamo al presidente del Consiglio Conte e ai Presidenti delle competenti Commissioni di Camera e Senato che per la rilevanza della legge in discussione e per gli effetti in materia di legalità, occupazione, diritti e qualità degli appalti, ci convochino al più presto possibile”.