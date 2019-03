18 marzo 2019- 12:52 Appalti: sindacati, 'nulla di fatto a Mit, serve tavolo politico'

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - Nulla di fatto al tavolo tecnico al ministero delle Infrastrutture e Trasporti, convocato questa mattina in vista del varo del decreto Sblocca cantieri annunciato dal Governo per dopodomani. A riferire dell'esito dell'incontro sono i sindacati Cgil, Cisl e Uil con le federazioni di categoria Fillea, Filca e Feneal. “Il tavolo di oggi al MIT non è stato un tavolo tecnico: non sono stati forniti né testi di possibile modifica del Codice, né dettagli sul possibile decreto, è stato solo confermato che la discussione continua internamente al Governo e tra le forze politiche di maggioranza. Quindi nulla di fatto”, dicono i sindacati. A parlare di situazione "surreale" è il segretario generale della Fillea Alessandro Genovesi. "Siamo venuti questa mattina al Mit con la convinzione di avere indicazioni di merito sul quello che il Governo si accinge a fare sia sul fronte delle opere da accelerare che sugli interventi sul codice degli appalti. Invece, è stata una pantomima. Siamo stati noi a consegnare il documento con le nostre proposte. Insomma, è stata un'audizione più che un confronto. E per questo chiediamo che si torni, al più presto a un tavolo politico", dice Genovesi. "Non vorrei che il Governo pensasse che il ruolo del sindacato è quello di esprimere un commento a cose fatte e che scambiasse questo per il confronto che, invece, si fa prima che i provvedimenti vengano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale", chiosa ancora Genovesi. In assenza di risposte dell'esecutivo, "è inevitabile proseguire sulla strada della mobilitazione dopo lo sciopero generale e la manifestazione di venerdì scorso".