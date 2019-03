15 marzo 2019- 13:25 Appalti: Tajani, 'deve essere sbloccata soprattutto la Tav'

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - "Devono essere sbloccati tutti i cantieri, ma soprattutto deve essere sbloccata la Tav. Il governo continua a perdere tempo e questo significa fare un danno enorme alla nostra economia. Un governo che non è in grado di decidere non è un governo in grado di governare, quindi prima va a casa e meglio è". Così ai microfoni di Radio radicale il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani.