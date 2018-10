4 ottobre 2018- 18:00 Appalti: Toninelli, bene accordo con Anac, per lobby cambia tutto

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Prima, in questo ministero, certe lobby facevano il bello e il cattivo tempo, prosperando nell'opacità e grazie ai legami incestuosi con la politica. Adesso è cambiato tutto". E'quanto afferma in un post su Facebook, il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, commentando la firma dell'accordo tra Mit e Anac. "Con l'Anac e il presidente Raffaele Cantone abbiamo siglato un accordo quadro che suggella la nostra proficua collaborazione in tema di trasparenza e legalità nei contratti pubblici. Le buone pratiche aiutano a realizzare opere migliori, sbloccando gli appalti e bloccando la corruzione", sottolinea Toninelli.