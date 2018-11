20 novembre 2018- 19:19 Appalti: Unionsoa, qualità e semplificazione per migliorare sistema (2)

(AdnKronos) - "Le soa, oltre a gestire un’enorme mole di documenti, sono già in grado di produrre il fascicolo virtuale dell’operatore economico e sviluppare quindi un dialogo telematico, rapido ed efficace, con l’ANAC, le stazioni appaltanti e le imprese. In ogni caso, una eventuale modifica del sistema di qualificazione – ha concluso la Presidente di UNIONSOA – non potrà prescindere da un forte coinvolgimento delle Commissioni Parlamentari competenti”. L’audizione è stata anche l’occasione per fare il punto sul mercato delle Soa e sulle attestazioni rilasciate nel 2018. Le 18 Soa attualmente attive, a fronte di 27.982 imprese, hanno rilasciato, nel periodo che va da gennaio a ottobre di quest’anno, 5.019 attestazioni, tra nuove, rinnovi e revisioni triennali, registrando un significativo calo rispetto alle 11.978 dell’anno 2016.