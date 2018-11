22 novembre 2018- 17:21 Appalti: Valsecchi (Cni), riforma? Rimettere progetto al centro

Milano, 22 nov. (AdnKronos) - "Gli ingegneri, ma in genere i professionisti tecnici, sono pronti ad operare con qualsiasi documento" di riforma del Codice degli appalti "venga predisposto, purché vi sia al centro il progetto e vengano anche fatte le valutazioni sul ciclo di vita". Così Angelo Valsecchi, consigliere segretario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, interpellato dall'Adnkronos sulla posizione del Consiglio rispetto alla volontà del Governo di riformare il codice, o meglio di 'riscriverlo', come ha chiarito il vicepremier Matteo Salvini. "Va fatta una riscrittura per fasce" di progetto, sottolinea il consigliere, in riferimento al fatto che oggi le procedure sono le medesime, sia che si tratti di un appalto da 100mila euro, sia che la spesa prevista sia infinitamente superiore, da 1,10, 100 milioni di euro. Ma in ogni i caso e prima di tutto "è ma fondamentale mettere il progetto al centro perché solo così il risultato arriva. In Italia la progettazione "sta nell'ordine del 2-3-4%" rispetto all'appalto complessivo; "in molti altri stati si arriva al 15%" fa notare Valsecchi. Ma "quando si ha mal di denti, non si va da dentista che costa meno, piuttosto da quello che dà maggiori garanzie". Insomma, è bene "riscrivere" il codice ovvero "rettificarlo nei termini corretti: ci deve essere un elemento portante che fa ripartire l'economia del paese. Siamo certi - sottolinea il consigliere - che con i suggerimenti che potremo permetterci di dare, questo potrà avvenire".