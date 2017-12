APPLE COMPRA SHAZAM

12 dicembre 2017- 08:31

Cupertino, 12 dic. (AdnKronos/Dpa) - Il colosso statunitense che produce sistemi operativi, computer e dispositivi multimediali Apple ha confermato di aver acquistato Shazam, l'app che ascolta e identifica canzoni, programmi TV, film o pubblicità. L'azienda non ha reso noto il costo della transazione, ma sarebbe nell'ordine dei 400 milioni di dollari. Shazam è un servizio molto popolare in grado di identificare qualsiasi canzone, programma TV, film o annuncio ascoltandolo per alcuni secondi."Apple Music e Shazam sono una scelta naturale, condividono la passione per la scoperta musicale e offrono esperienze musicali eccezionali ai nostri utenti -ha sottolineato il portavoce di Apple, Tom Neumayr-. Abbiamo piani entusiasmanti e non vediamo l'ora di unirci a Shazam dopo l'approvazione dell'accordo." Shazam ha lanciato il suo motore di riconoscimento visivo nel 2015 e, a marzo 2017, ha annunciato una piattaforma di realtà aumentata su larga scala.