10 dicembre 2018- 15:48 Apple: Qualcomm, in Cina tribunale blocca vendite modelli Iphone

Pechino, 10 dic. (AdnKronos/Dpa) - In Cina il tribunale di Fuzhou ha bloccato l'importazione e la vendita della maggior parte dei modelli di iPhone di Apple che utilizzano brevetti di Qualcomm. Ad annunciarlo è la stessa Qualcomm Incorporated che ha avviato un contenzioso legale con Apple sulla proprietà intellettuale. "Apple continua a beneficiare della nostra proprietà intellettuale mentre si rifiuta di risarcirci", sottolinea Qualcomm Incorporated, con sede in California.I modelli coinvolti sono iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus e iPhone X, mentre sono esclusi in nuovi XR e XS. Secondo la casa di Cupertino, tuttavia, "tutti i modelli di iPhone restano disponibili per i nostri clienti in Cina".