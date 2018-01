ARAMCO: ARABIA SAUDITA MODIFICA STATUTO IN VISTA QUOTAZIONE

5 gennaio 2018- 15:17

Il Cairo, 5 gen. (AdnKronos/Dpa) - L'Arabia Saudita modifica lo statuto del colosso petrolifero Saudi Aramco che diventa una società per azioni in vista della suo debutto in borsa. E' quanto si legge in un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entrato in vigore il primo gennaio. Si tratta di un passo avanti in vista dell'Ipo programmata per quest'anno. Dal primo gennaio Saudi Aramco è quindi una società per azioni con un capitale di 60 miliardi di riyal, circa 16 miliardi di dollari, suddiviso in 200 miliardi di azioni ordinarie. Secondo quanto prevede il provvedimento lo Stato deterrà una quota di maggioranza nella società.