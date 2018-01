ARCELORMITTAL: IN 2017 FATTURATO +20,9%, UTILE NETTO BALZA A 4,6 MLD DLR

31 gennaio 2018- 10:50

Lussemburgo, 31 gen. (AdnKronos) - ArcelorMittal ha chiuso il 2017 con un fatturato pari a 68,679 miliardi di dollari, in crescita del 20,9% rispetto ai 56,791 mld di dollari del 2016. L'utile netto è pari a 4,568 miliardi ed è quasi triplicato rispetto ai 1,779 mld di dollari registrati nel 2016. L'ebitda è pari a 8,408 mld, in progressione del 34,4% rispetto al 2016. Lo rende noto il colosso siderurgico in un comunicato.Il miglioramento dei fondamentali del mercato e il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici, commenta Lakshmi Mittal, presidente e Ceo di ArcelorMittal, "hanno contribuito ad un anno di successo per l'azienda". Il mercato, aggiunge, "resta favorevole ma l'industria deve continuare ad affrontare le doppie sfide della sovraccapacità e del commercio sleale".