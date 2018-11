2 novembre 2018- 10:37 ArcelorMittal: Liberty, si rafforza nostra crescita in Europa

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - Liberty Steel, dopo l’offerta di acquisto per lo stabilimento di Piombino, sta per ampliare la sua capacità produttiva in Europa grazie all’accordo condizionale per l’acquisizione dei laminatoi di ArcelorMittal in Belgio e Lussemburgo. Lo sottolinea il gruppo in una nota. Il nuovo accordo rafforza il piano di crescita del Gruppo in Europa, a poche settimane (12 ottobre) dall’accordo condizionale firmato tra Liberty Steel e ArcelorMittal per l’acquisizione dello stabilimento di Piombino, che dà lavoro a 472 persone, assieme a quelli di Galati in Romania, Ostrava nella Repubblica Ceca e al laminatoio di Skopje in Macedonia. Entrambe le operazioni, spiega Liberty Steel, sono soggette all'approvazione della Commissione Europea e alla conclusione di consultazioni informative con sindacati e consigli di fabbrica locali ed europei. Come gli stabilimenti in Europa orientale e in Italia, i siti di Liegi e Dudelange rappresentano asset redditizi che contribuiranno a consolidare ulteriormente la crescente presenza di Liberty in Europa continentale. Asset che includono già lo stabilimento Liberty Wheels France a Chateauroux e, in seguito al completamento anticipato dell’acquisizione da Rio Tinto, includerà anche la più grande fonderia di alluminio d'Europa, a Dunkerque, nel nord della Francia. Una volta perfezionati gli accordi, Liberty si impegna a mantenere i posti di lavoro negli stabilimenti di ArcelorMittal e a portare avanti piani di crescita.