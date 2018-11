2 novembre 2018- 10:37 ArcelorMittal: Liberty, si rafforza nostra crescita in Europa (2)

(AdnKronos) - "Si tratta di asset di qualità elevata, punti di riferimento nel settore, con maestranze qualificate ed esperte che si uniranno alla nostra rete europea di aziende siderurgiche, una rete forte e in continua espansione. Non vediamo l'ora - dichiara il presidente esecutivo di GFG Alliance Sanjeev Gupta - accogliere questi siti nel mondo GFG. Il nostro obiettivo sarà quello di sviluppare strette relazioni di lavoro con i rispettivi governi, sindacati e con gli altri attori locali e migliorare il valore di queste realtà, così importanti per l'economia regionale e nazionale". "Questi impianti - aggiunge Jay Hambro, Chief Investment Officer di GFG - sono l'importante e logico completamento della nostra filiera europea integrata e in continua espansione. Entrando in questi mercati chiave, stiamo consolidando la nostra presenza in Europa e rafforzando la nostra posizione competitiva a livello internazionale. Siamo felici di aggiungere questi impianti alla nostra squadra e di estendere a questi siti già eccellenti il nostro modello di business innovativo, basato sul potenziamento delle competenze, l'integrazione verticale e la produzione sostenibile". Gli ultimi tre siti costituiscono la seconda parte di un pacchetto complessivo di vendite concordato da ArcelorMittal con le autorità di regolamentazione della concorrenza dell'UE per spianare la strada all'acquisizione del colosso italiano dell'acciaio, Ilva, il più grande produttore europeo di acciaio piatto al carbonio. Liberty ha lavorato a stretto contatto con ArcelorMittal per preparare una transazione che soddisfi le richieste della Commissione Europea e crei un futuro sicuro per queste imprese nell'ambito di GFG Alliance.