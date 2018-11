2 novembre 2018- 09:31 ArcelorMittal: offerta Liberty House per linee finissaggio Dudelange e Liegi

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - ArcelorMittal ha ricevuto una offerta vincolante dal Gruppo Liberty House per l’acquisizione di ArcelorMittal Dudelange (Lussemburgo) e della linea di finissaggio di ArcelorMittal Belgio: le linee di zincatura a caldo 4 e 5 a Flemmalle; di decappaggio a caldo, laminazione a freddo e di imballaggi in latta a Tilleur. Ad annunciarlo è ArcelorMittal in una nota, spiegando che gli asset fanno parte delle misure che l’azienda ha concordato con la Commissione Europea in seguito all’acquisizione di Ilva. Il closing è subordinato al perfezionamento dell’acquisto di Ilva, all’approvazione societaria, all’autorizzazione della EU e alle consultazioni con i sindacati locali e con l’European Work Council. L’Azienda ha quindi ricevuto un’offerta relativa all’intero pacchetto che doveva essere ceduto nel rispetto degli impegni con l’Unione Europea. Accettando l’offerta vincolante di Liberty House, ArcelorMittal è andata incontro alle preferenze della UE di identificare un unico acquirente per tutti i siti da cedere che sono ArcelorMittal Ostrava (Repubblica Ceca), ArcelorMittal Galati (Romania), ArcelorMittal Skopje (Macedonia), ArcelorMittal Piombino (Italy) -come annunciato il 12 ottobre- più ArcelorMittal Dudelange (Lussemburgo) e le linee di finissaggio menzionate in precedenza di ArcelorMIttal Liegi (Belgio).