24 luglio 2019- 16:20 Archeologia: nei fondali delle Egadi due rostri della prima guerra punica

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - Recuperati altri due rostri dai fondali delle isole Egadi. I preziosi reperti sono stati ritrovati grazie alla sinergia operativa tra la Soprintendenza del mare della Regione siciliana, la Rpm nautical foundation e i subacquei della Global underwater explorer. Nel corso delle ricerche, anche quest’anno condotte con la nave oceanografica Hercules, sono stati scoperti ulteriori target che vanno ad arricchire il ricco database costruito negli ultimi anni. Nelle tre settimane di indagini sono state individuate 68 anfore greco-italiche, due Dressel, quattro puniche e quattro piatti.I due rostri in bronzo portano a diciotto il numero di quelli recuperati fra i diciannove individuati in questi anni. I micidiali strumenti da guerra, montati sulla prua delle navi per speronare le imbarcazioni nemiche, rappresentano la prova evidente che i fondali di Levanzo furono certamente il teatro della battaglia navale che sancì la fine della Prima guerra punica, con la vittoria della flotta romana su quella cartaginese. Fino ad oggi sono stati rinvenuti sedici rostri romani e due cartaginesi.