2 marzo 2019- 10:57 Archimed: lancia opa su gruppo Bomi, offerta da 70 mln (2)

(AdnKronos) - Fondato nel 1985, il Gruppo Bomi si è espanso rapidamente nel corso degli anni e oggi è un leader nella logistica e nella gestione di prodotti medicali ad alta tecnologia per aziende sanitarie, produttori di apparecchiature farmaceutiche e mediche, ospedali, passando per i laboratori di analisi, fino ai fornitori di servizi ambulatoriali. Il Gruppo Bomi è presente in 20 Paesi in Europa, nelle Americhe e in Asia. I ricavi operativi della società nel primo semestre 2018 - ultimi dati disponibili - sono cresciuti del 6% per un totale di 62,23 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. "Grazie alle competenze complementari di ArchiMed saremo in grado di aiutare il management team del Gruppo Bomi a trovare nuovi clienti, espandersi in nuovi Paesi e ad ampliare la rispettiva offerta con nuovi servizi e prodotti per la gestione della catena di fornitura nel comparto Sanitario", afferma André-Michel Ballester, Partner di ArchiMed. "L’attuale infrastruttura e l’esperienza maturata del Gruppo Bomi costituiscono, a nostro avviso, gli elementi chiave per una strategia globale buy-and-build difficile da replicare in un segmento in rapida crescita come quello di riferimento".