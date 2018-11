26 novembre 2018- 18:46 Architettura: oltre 78mila presenze al Padiglione Venezia durante la Biennale

Venezia, 26 nov. (AdnKronos) - Si è chiusa ieri, domenica 25 novembre 2018, la 16esima Mostra Internazionale di Architettura, che ha visto la realizzazione da parte del Comune, all'interno del Padiglione Venezia, della mostra “Follow Up! Venice shares Klowledge spaces”.L’esposizione, inaugurata il 25 maggio scorso dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e dal presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, che ha visto come fulcro la promozione della realizzazione di un progetto capace di gestire in modo condiviso la conoscenza attraverso i cosiddetti open-data con lo scopo principale di valorizzare la Città di Venezia e la sua area metropolitana, è stata vista da 78.397 visitatori che hanno potuto constatare, con un susseguirsi cronologico, le fasi che hanno portato dall'analogico, con i caratteri mobili di stampa, alla riorganizzazione digitale dei dati. Un percorso dove arcaico e moderno si sono fusi in un'esposizione in cui ricerca e innovazione presentano la storia, il presente e il futuro della città nella sua dimensione metropolitana.“E' una grande soddisfazione essere riusciti ad attirare tutti questi visitatori all'interno di un padiglione che, anno dopo anno, sta dimostrando di essere sempre più rispondente alle aspettative di chi decide di percorrerne le stanze – è il commento del consigliere delegato del sindaco all'Innovazione e Smart City, Luca Battistella - Mediamente hanno varcato l'ingresso della mostra 426 persone al giorno e ciò non può che essere la prova che i contenuti che quest'anno abbiamo voluto sottoporre hanno riscosso l’interesse dei visitatori".