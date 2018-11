26 novembre 2018- 18:46 Architettura: oltre 78mila presenze al Padiglione Venezia durante la Biennale (2)

(AdnKronos) - "E' stato un percorso lungo 6 mesi che ci ha visti impegnati in attività sia all'interno degli spazi classici della Biennale, sia all'esterno, con l'obiettivo di raggiungere non solo gli appassionati ma anche quel pubblico meno tecnico composto da anziani e bambini che hanno apprezzato la nostra intraprendenza. L'obiettivo che ci eravamo posti era quello di allargare i nostri orizzonti - continua il consigliere delegato - ed è per questo che abbiamo fortemente voluto organizzare delle giornate dedicate ai ragazzi delle scuole con dei workshop che, per l'appunto, abbiamo tenuto negli spazi di M9Children a Mestre, nelle aree rinnovate di Forte Marghera, al Museo Correr e alle Gallerie dell'Accademia, dove si sono tenuti una decina di laboratori con la partecipazione di quasi 400 persone". "Non solo, il nostro impegno si è esteso anche a iniziative dedicate al lavoro dei tipografi artisti e alla tradizione della stampa a caratteri mobili. Alla fine di questa meravigliosa e avvincente avventura - conclude Battistella - voglio ringraziare tutti per l’ottimo lavoro svolto, dalle due università cittadine di Ca’ Foscari e Iuav ad Insula, Vela, Venis, Archivio di Stato e Ordine degli Architetti e in particolare il direttore artistico Stefano Quarta, Luca Corsato e Alessandra Ferrigni, che con me hanno ideato il progetto. Un successo che va poi condiviso con tutti gli sponsor. Grazie ancora a tutti. L'appuntamento con il Padiglione Venezia è per il prossimo anno, quando l'Arte tornerà a far parlare di sé".