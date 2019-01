18 gennaio 2019- 10:31 Arezzo: Conftrasporto, su E45 situazione insostenibile, fare presto

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - La Fai-Conftrasporto, la Federazione degli Autotrasportatori Italiani aderente a Conftrasporto-Confcommercio, sta seguendo con grande preoccupazione l’emergenza viabilità conseguente alla chiusura del viadotto Puleto, lungo la E45. “La chiusura sta avendo conseguenze fortemente negative sulle imprese di autotrasporto, in particolare umbre, costringendole ad affrontare costi aggiuntivi e tempi di percorrenza dilatati - spiega Andrea Manfron, segretario generale Fai - La cosa è inaccettabile non solo per il nostro settore ma per l'intera filiera produttiva. Il ministro Toninelli, le istituzioni e tutti i soggetti preposti, a iniziare dall’ANAS, si attivino per dare risposte concrete in tempi rapidissimi”.