29 novembre 2018- 12:04 Arezzo: Salvini, a disposizione gommista, bene nuova legittima difesa da 2019

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Quel paese, all'uscita dall'autostrada, mi dicono che è un 'bancomat' per i delinquenti che, mi dicono, vanno a botta sicura: prendono, rubano e scappano e nessuno li becca. Ho sentito gli amministratori di quel Comune, alcuni parenti, non ho disturbato ovviamente il commerciante in questione di cui comprendo lo stato d'animo. Gli ho lasciato il numero e quando vuole mi può chiamare da ministro o da semplice cittadino". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo quanto accaduto al gommista in provincia di Arezzo. "Sarò presto in quel Comune -aggiunge- per capire come ministro dell'Interno quanti agenti, quante videocamere posso portare in dotazione. Intanto mi accontenterò del fatto che dal 2019 chi si difende in casa sua, nel suo negozio, nel suo capannone dopo l'enensima rapina non possa essere processato, perchè il lavoro del rapinatore è un duro lavoro che comporta dei rischi e non deve essere l'aggredito a doversi difendere".