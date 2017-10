ARISTON THERMO: ACQUISTA MAGGIORANZA ISRAELIANA ATMOR

3 ottobre 2017- 11:14

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Ariston Thermo, gruppo globale tra i leader nel settore del riscaldamento dell’acqua e degli ambienti, ha acquisito la maggioranza di Atmor, azienda israeliana specializzata nella produzione di scaldacqua elettrici istantanei per applicazioni residenziali e commerciali. Lo rende noto la stessa Ariston Thermo in un comunicato.Con questa operazione Ariston Thermo "si rafforza nel segmento importante e in crescita degli di scaldacqua elettrici istantanei, acquisendo una forte competenza tecnologica e una provata capacità di innovazione". Le due aziende sono fortemente sinergiche, sia a livello commerciale, sia in termini di operazioni e approvvigionamento."Attraverso questa nuova acquisizione Ariston Thermo conferma ulteriormente il proprio percorso di crescita nei diversi ambiti del comfort termico e rimarca la centralità dell’innovazione all’interno della strategia del Gruppo" spiega Paolo Merloni, presidente del gruppo. "Con Atmor, Ariston Thermo si rafforza nel segmento degli scaldacqua elettrici istantanei, un business importante e in crescita, e trae benefici sia in termini di tecnologia e sia di rafforzamento della gamma in questa tipologia di prodotti".