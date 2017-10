ARISTON THERMO: ACQUISTA MAGGIORANZA ISRAELIANA ATMOR (2)

3 ottobre 2017- 11:14

(AdnKronos) - Forte di oltre 40 anni di esperienza, Atmor vanta una consolidata reputazione come leader tecnologico e il più internazionale tra i produttori di scaldacqua elettrici istantanei, grazie a una vasta gamma di prodotti basati su performance innovative e sofisticate e su un’elevata efficienza energetica. La società distribuisce i propri prodotti in più di 40 Paesi nel mondo, dall’America al Sud Est Asiatico, dalla Russia all’Africa. Fondata nel 1974, la società è attualmente guidata da Shimon Bart, nel ruolo di Presidente, e Alon Heller nel ruolo di Ceo, che resteranno in Atmor come manager e azionisti, con l’obiettivo di continuare a guidare e a far crescere la società in linea con le strategie del gruppo.Atmor ha sede a Tel Aviv, Israele, e possiede uno stabilimento produttivo in Cina. L’azienda stima per il 2017 un fatturato di circa 10 milioni di dollari e impiega 80 persone. Ariston Thermo è un’azienda internazionale tra i leader nel settore del riscaldamento dell’acqua e degli ambienti. Nel 2016 il gruppo ha registrato un fatturato di 1,43 miliardi di euro e ha venduto 7 milioni di prodotti in oltre 150 Paesi; conta 6.900 dipendenti, 59 società operative e 8 uffici di rappresentanza in 36 Paesi e 22 siti produttivi in 13 Paesi.