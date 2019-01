3 gennaio 2019- 09:35 Arrestato uno dei leader dei gilet gialli

Parigi, 3 gen. (AdnKronos) - Arrestato per "partecipazione a manifestazione non autorizzata" Eric Drouet, uno dei leader dei gilet gialli. Il 30enne, riferiscono i media francesi, è stato fermato ieri sera dalla polizia nei pressi degli Champs-Elysees a Parigi e messo sotto custodia. Secondo una fonte della Procura, il controverso leader e portavoce delle dimostrazioni antigovernative delle scorse settimane, si stava dirigendo verso l'Arco di Trionfo, dove alcuni manifestanti lo stavano aspettando. L'uomo, che era già stato fermato lo scorso 22 dicembre, aveva pubblicato nel corso della giornata un video sul suo profilo Facebook in cui annunciava l'avvio di "un'azione" sugli Champs-Elysees.